Anteprima24.it - Apre JYSK a Benevento, la risposta danese all’Ikea: previste nuove assunzioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 14 marzo alle ore 10.00, inaugura a(viale dei Mulini, locali ex Upim di fianco a Maury’s) il quinto punto venditain Campania, 99° in Italia.(si pronuncia iusk), è la catena di mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico, che qualcuno ha definito “laa Ikea”.Anche il punto venditadiè stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozia livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. Tra queste, nello storedisi possono scoprire tutte le novità della collezione Nordic Mood per il letto con nuovi completi, realizzati in 100% cotone e certificati OEKO-TEX®, copriletti e cuscini decorativi che aggiungono un tocco finale di eleganza e comfort.