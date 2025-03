Laprimapagina.it - Appello dal carcere di Alemanno: il grido di allarme per un sistema penitenziario al collasso

Riceviamo e pubblichiamo, secondo le forme previste dall’Ordinamento, una lettera di Gianniindirizzata al direttore de “Il Tempo”, Tommaso Cerno.Caro Direttore, ci rivolgiamo a Lei come detenuti che vivono quotidianamente il dramma di uncarcerario al. Siamo due persone molto diverse: uno impegnato in politica e improvvisamente catapultato in questa realtà; l’altro, invece, ha vissuto a lungo la condizione detentiva, laureandosi in Giurisprudenza e dedicandosi alla difesa dei diritti dei detenuti. Ci accomuna lo sgomento e l’indignazione per una situazione che viola i principi costituzionali e resta ignorata nel dibattito pubblico.L’inizio dell’Anno giubilare e i ripetuti appelli di Papa Francesco per un atto di clemenza avevano acceso una speranza tra i detenuti e le loro famiglie, ma tali richiami sono caduti nel vuoto.