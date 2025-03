Oasport.it - Antonio Tiberi: “Sono contento della cronometro che ho fatto, obiettivo classifica generale”

Secondo anno di fila in top-10 nellaindividuale d’aperturaTirreno-Adriatico per. Il lazialeBahrain-Victorious si conferma a proprio agio sulle stradeVersilia.Oggi una quarta piazza di gran qualità nella gara vinta da Filippo Ganna a Lido di Camaiore per il classe 2001 che risulta il secondo migliore tra gli uomini per la, dietro solamente ad un super Juan Ayuso.Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo: “crono che ho. Ho sensazioni buone, spero di continuare così e poter fare meglio in questa Tirreno rispetto allo scorso anno”.E aggiunge: “L’è quello di puntare allaanche in vista di quello che sarà il Giro d’Italia si punta a fare bene”.