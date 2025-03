Oasport.it - Antonio Tiberi: “Contento della cronometro, obiettivo classifica generale alla Tirreno-Adriatico”

Secondo anno di fila in top-10 nellaindividuale d’aperturaper. Il lazialeBahrain-Victorious si conferma a proprio agio sulle stradeVersilia.Oggi una quarta piazza di gran qualità nella gara vinta da Filippo Ganna a Lido di Camaiore per il classe 2001 che risulta il secondo migliore tra gli uomini per la, dietro solamente ad un super Juan Ayuso di sei secondi.Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo: “Sonocrono che ho fatto. Ho sensazioni buone, spero di continuare così e poter fare meglio in questarispetto allo scorso anno”.E aggiunge: “L’è quello di puntareanche in vista di quello che sarà il Giro d’Italia si punta a fare bene”. Ricordiamo che il classe 2001 giunse quinto nella Corsa Rosa 2024 e non nasconde l’ambizione di salire sul podio.