Liberoquotidiano.it - Antonella Clerici gelata, il "no" a Loredana Bertè: The Voice Senior, finisce in disgrazia

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è il famoso vero, chesul palco come ospite d'eccezione che i giudici vip devono riconoscere per primi, a mo' di gioco d'abilità. C'è il famoso di stagione, autore di uno o due tormentoni e poi sparito (stile Meteore), poi c'è chi famoso sarebbe pure potuto diventarlo ma la cui vita ha preso strade differenti, non necessariamente peggiori. Vita che però, a 60 anni suonati, presenta una seconda o terza opportunità di raggiungere la fama. E poi ci sono le risse (finte, ma fatte bene) e i battibecchi (spesso veri) trae Arisa, due caratterini piuttosto piccanti, con Gigi D'Alessio e Clementino che devono sfoderare tutto il loro “saper vivere” partenopeo per non far esplodere la trasmissione. Il canovaccio di The, ormai appuntamento fisso del venerdì sera di Rai 1 affidato alle mani esperte di(altro che sugo), sarà pure prevedibile ma funziona che è una bellezza.