Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 marzo 2025 | Trono Classico e Over

, lunedì 10è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 10, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 25 febbraio. E protagonisti, molto probabilmente, saranno dame e cavalieri del. Si partirà da Sabrina e Giuseppe: i due hanno deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto e la dama ha spiegato che sarebbe andata avanti solo se lui le avesse dato l’esclusiva. Ma così non è stato. Sabrina nel corso della sfilata ha regalato a Giuseppe un costume e un biglietto aereo e gli ha chiesto di andare via insieme.