Anticipazioni Uomini e Donne del 10/03/25: Gianmarco Steri molto vicino a una corteggiatrice, Cosimo presenta i genitori a Tina Cipollari

Questo pomeriggio sono state registrate le nuove puntate diche vedremo in onda prossimamente su Canale 5. Presenti in studio come sempre, oltre a Maria De Filippi, anche gli opinionisti Gianni Sperti e, che come di consueto hanno espresso il loro parere sulle conoscenze dei protagonisti del trono classico e del trono over.Ecco tutte letratte dal portale LolloMagazine:Nella registrazione di oggi, spazio assoluto alle dame e ai cavalieri del trono over. In particolare, più di un’ora della registrazione è stata dedicata a Sabrina Zago e a Giuseppe: la dama ha raccontato di averlo bloccato ovunque, lui è uscito con due dame (una di queste si chiama Lucia). Al centro studio racconta cosa è avvenuto nelle varie uscite.Gemma Galgani è uscita in esterna con Orlando eha attaccato lui, recriminando al cavaliere la questione di un bacio mancato: secondo l’opinionista, infatti, se a Orlando piace la dama come decanta, dovrebbe esserci anche un trasporto fisico da parte sua nei confronti della Galgani.