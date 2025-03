Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 10 marzo: Lorenzo ancora nei guai

La finale delè sempre più vicina: c’èattesa per il nome del terzo finalista, che dopoe Jessica, verrà eletto proprio questa sera. Alfonso Signorini ha infatti indetto un televoto che sancirà chi, tra i concorrenti rimasti in gara, si guadagnerà un posto per l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena: durante la puntata scopriremo le sorti di Spolverato, sempre al centro di polemiche e discussioni. Cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia? Non ci resta che scoprirlo nella diretta del 10, ledel 10Ilcontinua a essere teatro di tensioni e discussioni. A un passo dalla finale, tutto potrebbe cambiare: Alfonso Signorini ha fatto credere ai concorrenti che le nomination erano finalizzate a un’eliminazione, invece il televoto è stato aperto per eleggere il nome di un altro finalista, che si andrà ad aggiungere aSpolverato e Jessica Morlacchi.