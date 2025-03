Tutto.tv - Anticipazioni Grande Fratello 10 marzo: due sorprese, terza finalista e decisioni

Leggi su Tutto.tv

Nuovo appuntamento questa sera con il, cosa c’è da aspettarsi dalla puntata del 10? In queste ore stanno circolando sul web delle voci clamorose in merito al programma condotto da Alfonso Signorini. Malgrado questo, però, la trasmissione continua ad andare in onda e ad “appassionare”, per quel che si può, i telespettatori fedeli del reality show. Questa sera, dunque, ci saranno nuovi colpi di scena. Ecco tutto quello che accadrà. Due concorrenti spiazzati da dellenella puntata del 10delLedeldella puntata del 10rivelano che alcuni concorrenti saranno spiazzati da delle. Il primo a ricevere la visita di una persona speciale è Lorenzo Spolverato, che in queste ore si è reso protagonista di comportamenti discutibili.