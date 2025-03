Ilrestodelcarlino.it - "Anti-abortisti, presidio ideologico. Il Policlinico è un luogo di cura"

"Alci si deve occupare della salute delle persone, non c’è spazio per presidi ideologici". Questo il messaggio della raccolta firme organizzata dall’associazione studentesca Udu-More e da due studenti di Medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con il supporto della Rete ProChoice. L’iniziativa, avviata lo scorso 14 gennaio, ha raccolto l’adesione di 2.085 persone tra studenti, specializzandi, docenti e personale tecnico-amministrativo. La petizione, appena chiusa, si pone come una risposta alla maratona ‘40 Days for Life’, l’iniziativaabortista recentemente avviata anche a Modena. "Tali presidi rappresentano una forma di pressione psicologica nei confronti delle persone che accedono ai servizi sanitari e di chi vi lavora ogni giorno". Così, i firmatari chiedono che i luoghi dirimangano spazi neutri, "privi di influenze ideologiche che possano interferire con il diritto all’autodeterminazione del corpo".