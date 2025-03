Ilgiorno.it - Anoressia nervosa, i marcatori chiave per un percorso riabilitativo nutrizionale

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 marzo 2025 – E' un incubo soprattutto al femminile visto che il 90 per cento dei casi diriguardano le donne. Si calcola che colpisca l'1% della popolazione italiana per un per un totale di oltre 540mila pazienti. L'però è solo uno dei disturbi del comportamento alimentare più diffusi che, secondo gli ultimi dati, interessano oltre 3 milioni di persone (bulimia, binge eating). Il nuovo studio Iper unRiabilitazioneAssunzione calorica e proteica Il nuovo studio Un nuovo studio, condotto dal Centro per la cura dei disturbi alimentari di Villa Miralago (Varese) e dall'Università di Milano, ha chiarito l'importanza di considerare alcunineldi pazienti con, indipendentemente dal loro genere.