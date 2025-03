Dilei.it - Anoressia nervosa, cosa monitorare nella riabilitazione nutrizionale

Leggi su Dilei.it

Le statistiche dicono che l’è un disturbo del comportamento che interessa soprattutto le giovani, con un rapporto di quasi 9 a 1 in confronto ai maschi. Fa parte del pianeta dei DCA o disturbi del comportamento alimentare, come la bulimia e le classiche abbuffate nervose legate al binge eating.Per l’ottimale gestione della situazione è fondamentale un inquadramento multidisciplinare che comprenda ovviamente anche l’aspetto. In questo senso, ovviamente, la disponibilità di marcatori specifici per la fase riabilitativa può aiutare a stabilire al meglio il percorso per i pazienti, a prescindere dal genere. Ed è in questo senso che va una ricerca italiana condotta dalle esperte del Centro per la cura dei disturbi alimentari di Villa Miralago (Varese) e dall’Università di Milano, pubblicata sulla rivista Nutrients.