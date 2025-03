Europa.today.it - Anoressia, i marcatori chiave per pianificare la cura più efficace

Leggi su Europa.today.it

L’nervosa colpisce in Italia circa l’1 per cento della popolazione italiana, e il 90 per cento dei casi riguarda le donne, per un totale di oltre 540mila pazienti. L’è solo uno dei disturbi del comportamento alimentare più diffusi che, secondo gli ultimi dati, interessano.