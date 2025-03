Ilrestodelcarlino.it - Anna Maria, parrucchiera a 80 anni: “Ho aperto il mio salone da ragazzina, la passione è sempre la stessa”

Cesena, 10 marzo 2025 – Nata proprio tagliata per fare la. 80di età, con ben 67di carriera lavorativa, esercitata insieme alla figlia Roberta, che da varila affianca neldi San Piero in Bagno, uno dei più conosciuti del paese.Orfei è stata omaggiata da una visita di Cristina Ghera, responsabile di Confartigianato di S.Piero, che ha commentato: "Orfei è una storica associata di Confartigianato, una associata che incarna perfettamente il valore dell'artigianato e i suoi benefici influssi per il territorio.” Il viaggio professionale diOrfei "Ho iniziato il mestiere che avevo 13- rievoca Orfei - facendo la gavetta e imparando la professione dalle parrucchiere dell'epoca, impadronendomi così dei fondamentali." A 16hoil mio primo, giovanissima ed entusiasta.