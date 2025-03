Ilfattoquotidiano.it - Anm, tra i nuovi probiviri c’è l’ex responsabile Giustizia di Alleanza nazionale: scelto dalle toghe di destra, potrà sanzionare giudici e pm

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un nome che scuote l’Anm. Perché la politica, quella di, entra a sorpresa anche nell’Associazionemagistrati. Per giunta in un organismo – il Collegio dei– chiamato a istruire i dossier, giudicare, e infinei colleghi che sbagliano. La nuova Anm, che vede al vertice il torinese Cesare Parodi di Magistratura indipendente, hai componenti del nuovo Collegio. Proprio quello che, in passato, ha “giudicato” ed espulso il 19 settembre del 2020 Luca Palamara. Quattro nomi, rispettivamente indicatiquattro correnti che fanno parte del governo dell’Anm, Magistratura indipendente, Area, Unicost e Magistratura democratica. E tra i magistrati, tutti in pensione, scelti per farne parte ecco la sorpresa. Perché accanto a treal di sopra di ogni sospetto, ce n’è una – quella di Sebastiano Neri – che sorprende per la sua biografia, in cui si mescola la sua vita da magistrato con l’attività politica, svolta tutta trae il Movimento autonomista siciliano.