Anicav | Pomodoro da industria nel 2024 boom dell’export in Giappone +125%

Ilè il sesto mercato di destinazione a livello mondiale delle conserve die il secondo dopo gli Usa. Lo fa sapere, l’Associazione nazionaleli conserve alimentari vegetali, alla vigilia di Foodex, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del, in programma a Tokio dall’11 al 14 marzo, che ospiterà oltre 80mila visitatori da circa 90 Paesi e Regioni del mondo. Nelle esportazioni italiane nel Paese nipponico hanno fatto registrare una decisa crescita in valore (+12,5% rispetto all’anno precedente), per un totale di circa 135 milioni di euro, circa il 4,5%globale (3 miliardi di euro).Il valorecresce anche in tutto il mercato asiatico con un netto +18,5% per un totale di circa 293 milioni di euro (il 9,7%totale).