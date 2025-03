Secoloditalia.it - Angelo Mancia, a 45 anni dalla morte, appuntamento di Realtà Nuova e del Cis

Leggi su Secoloditalia.it

A 45da quella fredda mattina di marzo in cui veniva barbaramente trucidato, il Centro Iniziative Sociali elo ricorderanno in unspeciale, in programma martedì 11 marzo ale ore 18 presso la sala convegni del Cis in via Etruria 79.La figura disi staglia indelebile nella memoria dei militanti della destra italiana: segretario della sezione Talenti Msi-Dn e dipendente del Secolo d’Italia, partecipò attivamente anche alla costituzione del Cis.e il Cis vogliono ricordarlo con la testimonianza di Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione Alleanza nazionale, Domenico Gramazio, già senatore del Pdl. Con loro l’ex sindaco di Sacrofano ed ex consigliere regionale Tommaso Luzzi e l’editorialista di Libero, già ministro della Salute e governatore del Lazio, Francesco Storace.