Aneurisma prima dell’incidente in moto morto il 18enne Jacopo Apolloni | Il suo sogno fare il meccanico di aerei

Ha combattuto per ore tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l’ha fatta., diciottenne di Roana (Vicenza), si è spento nella tarda serata di domenica all’ospedale di Cittadella (Padova) a seguito di unimprovviso che lo ha colpito mentre guidava la sua. Il malore ha causato la perdita di controllo del mezzo, portando allo scontro con una Jaguar che stava transitando in quel momento.L’ultimo viaggio in ospedalestava accompagnando a casa la fidanzata dopo una serata trascorsa con amici. Laprocedeva a velocità ridotta, motivo per cui la ragazza ha riportato solo una lieve contusione al naso. L’impatto con l’auto è avvenuto nei pressi di un incrocio a Cittadella. Il conducente della Jaguar ha immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del Suem 118 ha stabilizzato il giovane e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito critiche.