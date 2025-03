Sport.quotidiano.net - Andrea Costa illusa, battuta e contestata. Colpo Monferrato nel finale: l’incubo continua

Leggi su Sport.quotidiano.net

7173 UP: Fazzi 1, Pavani ne, Benintendi ne, Toniato 11, Filippini 9, Klanjscek 14, Chiappelli 7, Martini 2, Raucci 9, Sanguinetti 11, Zedda 7. All. Vecchi. NOVIPIÙ: Basta, Vecerina 9, Bertaina ne, Guerra 9, Stazzonelli 5, Martinoni 18, Ravioli, Wojciechowski 13, Pepper 15, Dia, Marcucci 4. All. Corbani. Arbitri: Melai e De Rico. Parziali: 17-24; 35-39; 52-52. Tiri da due: 23/49; 14/40. Tiri da tre: 4/21; 11/32. Tiri liberi: 13/19; 12/16. Rimbalzi: 55; 38. Non esce dal tunnel l’, sconfitta edopo il quinto ko consecutivo arrivato per mano diche si prende i due punti nei minuti finali. Quelli nei quali li biancorossi si smarriscono, dopo una prova giocata in gran parte alla pari ai piemontesi, finendo come in altre occasioni per buttare all’aria quanto costruito tra errori al tiro, perse e poca lucidità nei momenti chiave.