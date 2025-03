Ultimouomo.com - Anatomia di una caduta

Leggi su Ultimouomo.com

Dopo la partita si è parlato di “meteorite”: la Juventus non perdeva in casa con quattro gol di scarto dal 1967. Allo Juventus Stadium non era mai successo. Una sconfitta dunque dai contorni storici, anche se eventi sportivi di proporzioni vaste nascono spesso da piccoli dettagli. Una sconfitta particolarmente impressionante se pensiamo che le due squadre arrivavano a queste partita con una classifica simile e gli stessi obiettivi.Da dove nasce questa sconfitta della Juventus per cui in molti hanno usato il termine “umiliazione”?I PRIMI MINUTII primi minuti di gioco sono spesso indicativi delle intenzioni tattiche delle squadre. I giocatori sono appena usciti dagli spogliatoi e i piani partita preparati in settimana e le buone intenzioni della vigilia non sono state ancora inquinate dalla fatica, dalle difficoltà e dalle contromosse avversarie.