Trevisotoday.it - Anatomia di un paesaggio | Reading musicato

Leggi su Trevisotoday.it

Giovedì 13 marzo alle 20.45 andrà in scena il primo evento speciale della mostra “di un”, inaugurata lo scorso 8 marzo con un centinaio di partecipanti al taglio del nastro. Il curatore Fabio Cosentino condurrà in pubblico in una visita guidata coronata dalpoetico.