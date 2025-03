Lopinionista.it - Amourette, la collezione SS25 Triumph dell’iconica linea

Leggi su Lopinionista.it

continua a innovare e a reinterpretare le sue icone, garantendo che ogni capo sia attuale oggi come il giorno in cui è stato lanciato. Dopo il successo della scorsa stagione, in cui laha visto l’introduzione di nuovi fit modernizzati, inclusi il primo Wireless Minimizer e il Balconette Bra,presenta una nuova evoluzione.Per la stagione Primavera/Estate,si veste di nuance inedite che celebrano la bella stagione, accanto agli intramontabili nero e bianco, perfetti per ogni occasione. Con questi nuovi colori,riafferma il suo impegno nel creare lingerie che non solo esalta la femminilità, ma che diventa un essenziale quotidiano nel guardaroba di ogni donna.I FEEL NOTHING. BUT LOVERealizzata con l’inconfondibile pizzo elasticizzato firmato, laè pensata per offrire un mix perfetto di sensualità, comfort e vestibilità impeccabile.