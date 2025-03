Tvzap.it - “Amici”, quando inizia il serale: il cast della nuova edizione

News Tv. 2025. Sta per partire la nuova edizione del serale del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La data è stata ufficializzata e anche le squadre sono quasi formate. Si attendono invece ulteriori notizie in merito ai giudici del serale. Cos'è la fase serale del talent show "Amici": "Amici" è un programma televisivo di genere talent show, in onda dal 17 settembre 2001, ideato e condotto da Maria De Filippi. Con ventiquattro edizioni all'attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. Il programma si articola in due fasi: la fase pomeridiana, in cui gli allievi frequentano la scuola di "Amici" e sono giudicati dai propri insegnanti, e la fase serale, in cui gli allievi concorrono per la vittoria del talent show e sono giudicati da una giuria di esperti.