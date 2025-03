Anticipazionitv.it - Amici, Fedez nuovo giudice del Serale? Parla una persona del pubblico

Leggi su Anticipazionitv.it

è stato ospite speciale nell’ultima puntata del pomeridiano di, andata in onda su Canale 5 il 9 marzo 2025. Il rapper ha ricoperto il ruolo dinella gara di canto, ma una recente indiscrezione suggerisce che potrebbe non essere stata una semplice apparizione occasionale. Secondo una testimonianza raccolta da Amedeo Venza, infatti,avrebbe lasciato intendere un possibile coinvolgimento neldel talent show.dietro le quinte di: la frase che fa discutereAmedeo Venza, noto esperto di gossip, ha condiviso una segnalazione ricevuta da unapresente neldi. Stando al messaggio diffuso sui social, il rapper avrebbe pronunciato parole che fanno pensare a una sua partecipazione più continuativa nel programma. “Ero tra ildicon ospitee quando è andato via stavamo dietro le quinte in attesa di rientrare dal bagno.