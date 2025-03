Movieplayer.it - Amici 24, Senza Cri e Dandy "volano" verso il serale: quali sono gli allievi ancora senza maglia dorata?

Leggi su Movieplayer.it

Nella puntata di24, in onda domenica 9 marzo, altri dueraggiungono il. Quattro, però, restanoin bilico. Il talent di Canale 5 è arrivato sul suo giro di boa. Il pomeridiano di24, infatti, nel corso della sua ultima puntata, andata in onda domenica 9 marzo, ha sceltogliche andranno al. Quattro restanoin bilico ma due, invece, hanno ottenuto lad'oro. Il tutto durante una puntata in cui sicelebrati anche i ragazzi che hanno già ottenuto il lasciapassareile la corsala finale: ecco chigliche hanno avuto i tre sì La sfida è stata un crescendo. Sotto .