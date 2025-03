Ilgiorno.it - Amianto in cascina Moretti. Il Parco Sud: sia abbattuta

Querellea Sant’Agata, per laprende quota l’ipotesi abbattimento. La proprietà del complesso agricolo, agli onori delle cronache (e al centro della polemica politica) ormai da oltre un anno per la presenza diin particolare sul tetto, aveva chiesto l’abbattimento totale dell’edificio, con contestuale intervento di bonifica, nei mesi scorsi. Una decina di giorni fa il primo ok all’ipotesi, quello delSud Milano, nel cui perimetro la struttura ricade. Ma di mezzo c’è anche la Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici: il complesso ospita un nucleo di pregio e sottoposto a vincolo. La procedura è stata inviata nei giorni scorsi: entro un paio di settimane l’ente di tutela dovrà esprimersi nel merito. "In caso di mancata risposta – specifica l’assessore all’Ambiente Fabio Varisco – varrà il principio del silenzio assenso.