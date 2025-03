Anteprima24.it - Ambulatorio veterinario comunale H24: scatta la petizione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGià qualche mese fa ad Avellino è stato sottolineato il caso della mancanza di un pronto soccorsonotturno a cui rivolgersi in malaugurato caso che i nostri amici a quattro zampe e comunque tutti gli animali avessero bisogno di cure nelle ore notturne,Fu organizzato anche un dibattito da diverse associazioni animalisti con il supporto di Sara Spiniello, nella doppia veste di referente provinciale del M5S, ma al momento la situazione non si è sbloccata dunque gli utenti di Avellino devono rivolgersi fuori pronvicia in caso di necessità dopo le 20:00 di sera.Intanto sul punto si sta diffonendo una nuova e più vasta iniziativa che mira a creare una struttura pubblica che funga daH24. Si ricorderà che prima l’ex sindaco Gianluca Festa, poi l’attuale Laura Nargi avevano lanciato tra i punti programmatici della loro campagna elettorale la nascita di canili e strutture adeguata agli animali nella città di Avellino, salvo poi fermarsi all’inaugurazione di qualche area per lo sgambettamento dei cani.