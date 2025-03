Oasport.it - Ambesi: “Djokovic ha un senso di onnipotenza giustificato dal passato. Sconfitta che non stupisce”

Novaknon ingrana e, dopo la nettaa Doha contro Matteo Berrettini, viene subito eliminato anche a Indian Wells dall’olandese Botic Van de Zandschulp palesando un livello di gioco modesto rispetto alle ultime stagioni. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“Per me era un risultato scontato alla vigilia.non è stato né più né meno di quello che abbiamo visto a Doha contro Berrettini, anzi forse lì era anche un po’ meglio. Comunque poco è cambiato. Non so cosa dire. Resto ai proclami pre-Doha, quando disse che Doha sarebbe dovuto essere il torneo che gli avrebbe regalato il centesimo successo a livello ATP.