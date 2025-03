Ilfattoquotidiano.it - Altro che scudetto: l’umiliazione contro l’Atalanta dà il vero valore di questa Juventus

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Umiliati. Offesi. Sconfitti sul campo e colpiti nell’onore, quasi presi in giro davanti al proprio pubblico che parlava di. Come una squadra che nel giro di una settimana era già stata presa a pallate dal modesto Psv e dalle riserve dell’Empoli potesse illudersi di lottare per il titolo, in realtà è un mistero: fa capire quanto a Torino ci sia una grossa fetta di ambiente completamente scollata dal reale (euna delle parti del problema: finché la Juve intesa nella sua totalità non accetterà la sua nuova dimensione, difficilmente uscirà mai dal tunnel). L’impatto con la realtà, che si è materializzata nelle quattro reti che avrebbero potuto essere altrettante subite dal, è stato brutale.Una sconfitta inaccettabile. Più dell’eliminazione in Coppa Italia, ancor più ingiustificabile se guardiamo i valori, ma lì almeno ci poteva essere l’alibi della sottovalutazione di una partita che sembrava scontata e non lo è mai nel calcio.