Alta tensione pure sul Passante | Inadempienze dal ministero

Non solo tram. Anche sul destino delil braccio di ferro tra Comune e Regione da un lato, e ministro delle Infrastrutture dall’altro, va avanti senza tregua. Sabato Salvini aveva dato una robusta frenata all’allargamento di tangenziale e A14 ("Bisogna capire che intenzioni ha Autostrade per l’Italia che parla, parla e parla da tempo"), e ieri sia viale Aldo Moro sia Palazzo d’Accursio hanno risposto al titolare del Mit. Di "stupore" hanno parlato il presidente regionale Michele de Pascale e l’assessora ai Trasporti Irene Priolo (nella foto), invitando il governo a "dare una linea chiara per arrivare a un risultato", mentre il sindaco Lepore ha usato parole più dure. "Salvini è venuto a dirci che ha perso il controllo su autostrade e sulle concessioni autostradali – ha affondato il primo cittadino –, perché non è in grado di far rispettare quelli che sono gli accordi presi.