Napolitoday.it - Alta concentrazione di CO2, sospese le attività scolastiche in un istituto di Fuorigrotta

Leggi su Napolitoday.it

In relazione alledi monitoraggio della misurazione didi anidride carbonica nei locali di edifici pubblici presenti in area flegrea, i Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Terracina 2, all’interno dell’alberghiero “Giacchino Rossini” di.