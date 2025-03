Ilgiorno.it - Alptransit: pressing su Europa e governi per completare il sistema

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 marzo 2025 – Un’infrastruttura fondamentale per la connessione fra territori e lo sviluppo economico. L’obiettivo è ambizioso: garantire la piena funzionalità del collegamento fra due dei maggiori porti europei, quello di Rotterdam sul fiume Nieuwe Mass, affacciato sul Mare del Nord e quello di Genova, sul mare Mediterraneo, asse decisivo per il trasporto delle merci. Parliamo di, il progetto che prevede il potenziamento degli assi transalpini del Gottardo e del Lötschberg attraverso la realizzazione di due tunnel di base. Un piano in cui la Lombardia ha un ruolo decisivo, vista la collocazione della regione nella tratta iniziale del corridoio. Le richieste Interesse comune Le delegazioni Rapporto proficuo Le richieste È stata sottoscritta oggi, lunedì 10 marzo, a Bellinzona dai massimi rappresentanti del Gran consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e del Consiglio regionale della Lombardia una lettera di intenti indirizzata a Bruxelles e ai rispettividi Berna e Roma per chiedere e sollecitare il completamento di, con le “necessarie linee di accesso alle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri a partire da Milano”, per garantire la piena funzionalità della rete TEN-T e del Corridoio del Mare del Nord - Reno - Mediterraneo sull’asse Rotterdam - Genova, anche per scongiurare “perdite di produttività economica per le regioni e gli Stati lungo tutto il corridoio”.