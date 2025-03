Ilfattoquotidiano.it - “Almeno non si parlerà più di Scudetto”: il commento di Thiago Motta dopo la sconfitta della Juventus con l’Atalanta

“Siamo tristi e dispiaciuti, manon sipiù di. Ora bisogna pensare solo alla Fiorentina per andare avanti”. Così l’allenatore, ha commentato a Dazn lainterna controper 0-4 arrivata alla 28esima giornata di campionato. I bianconeri non perdevano in casa 0-4 dal 22 ottobre 1967. Gli ultimi 4 gol subiti in casa, invece, risalgano all’anno 2011 con-Parma terminata 1-4.però ha analizzato lain questo modo: “Oggi era una partita complicata contro una squadra che voleva giocare molto sui nostri errori. Poil’episodio del rigore, di cui ho parlato anche con l’arbitro, abbiamo sofferto a livello mentale senza reagire nel modo migliore. Siamo andati avanti sbilanciandoci e dando spazio a giocatori come Lookman molto pericolosi”.