Romadailynews.it - Almanacco del 10-03-2025

Leggi su Romadailynews.it

al parco del giorno venerdì 7 marzo Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa perpetua e felicità Martiri e tanta felicità È la protettrice delle partorienti nati di oggi Alessandro Manzoni Anna Magnani Matilde Serao Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri dati di oggi il buon compleanno è tutto per Veronica Marco Giuseppe Giulio Stefania e Mirko e il viaggio nel tempo che invece ci porta in quel Peppe marzo del 1876 quando bel ottiene il brevetto del telefono Quanti di voi stanno dicendo Ecco Jingle Bells è bene una macchina parlante che attraverso un cavo in contatto persone distanti tra loro Buona giornata a tutti voidel giorno https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/italiastampa//03/10/file291b5cd8-4a75-4bfa-aec5-eedc283dacf6100325.