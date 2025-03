Notizie.com - Alluvione in Argentina, disastro in Australia: perché da un anno il cambiamento climatico sta mettendo in ginocchio il mondo intero

L’inè l’ultima di una serie dell’ultimoche hdimostrato come i cambiamenti climatici stianoa rischio territorio e popolazione mondiale.in, da unilstaa rischioe popolazione (ANSA) Notizie.comIlidrogeologico ha interessato l’area di Bahia Blanca. 16 persone sono morte a causa di inondazioni violente e improvvise causate da una tempesta iniziata venerdì scorso. Il presidente Javier Milei ha decretato tre giorni di lutto nazionale per il Paese albiceleste.In un comunicato la presidenza sottolinea: “Tutti i settori del governo nazionale continuera dedicarsi all’assistenza alle vittime in questo momento doloroso per tutti gli argentini“. Il sindaco della città, Federico Susbielles, specifica che sono stati causati dei danni per circa 370 milioni di euro con le autorità locali che hricevuto più di 100 segnalazioni di persone scomparse.