Parmatoday.it - All’Università, giornata della scienza dedicata a Giulio Regeni

Leggi su Parmatoday.it

Tornadi Parma UniStem Day, larivolta alle scuole superiori equest’anno aL’appuntamento è in programma per venerdì 14 marzo, a partire dalle 9, nell’Aula I (ex biblioteca) del Plesso di Farmacia (Campus Scienze e Tecnologie).