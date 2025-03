Allerta gialla per temporali e vento forte in gran parte della Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Un’altra giornata con il naso all’insù per il maltempo. Codice giallo pere rischio idrogeologico sudalle 22 di domenica 9 marzo alle 12 di lunedì 10 marzoLo ha emesso la sala operativaProtezione Civile regionale in seguito alla perturbazione che interesserà la nostra regione.Previste precipitazioni a partire dalla costa in graduale estensione al restoregione. Le precipitazioni potranno assumere il carattere di, localmente forti, ad iniziare dalle zone di nord ovest e dall’Arcipelago in estensione verso est. Ipotranno interessare tutta la regione.Previsti anche venti forti di scirocco, su Arcipelago e litorale meridionale, Amiata e temporaneamente sottoall’Appennino.Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’internosezionemeteo del sitoRegione, accessibile all’indirizzo http://www.