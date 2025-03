Internews24.com - Allenamento Inter, le indicazioni dalla rifinitura alla vigilia del Feyenoord: Inzaghi studia la miglior formazione

di Redazione, ledellaper la sfida di domani a San SiroInviato per Sky Sport ad Appiano Gentile per assistereprima parte dell’dell’del match di ritorno in Champions League contro il, ovvero quella aperta ai giornalisti, Matteo Barzaghi aggiorna su quelle che potrebbero essere le scelte dioperate da Simoneper l’ottavo di finale di ritorno a San Siro. Il grande assente nella seduta odiernaPinetina è Lautaro Martinez: per lui, come per Stefan de Vrij, lavoro personalizzato per via di un affaticamento muscolare rimediato contro il Monza.– «Alcune curiosità a partire dal portiere, col possibile ritorno di Sommer, a un turnover che ci potrebbe essere in alcuni ruoli.