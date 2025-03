Allegri ha scelto la prima cessione | vuole un clamoroso ritorno

Leggi su Sportface.it

Conceicao ha salvato la panchina, ma il futuro segnato:alla guida del Milan, già decise le prime due operazioni di mercatoLa vittoria in Via del Mare contro il Lecce, rimontando dal 2-0, ha salvato la panchina a Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese si è tenuto stretto il Milan per almeno un’altra partita, ma il suo destino è ormai segnato: addio ai rossoneri a fine stagione con Massimilianocandidato principale per succedergli.Al tecnico toscano si chiederà di rilanciare una squadra che quest’anno ha totalmente fallito tutti gli obiettivi ed ha palesato anche problemi all’interno dello spogliatoio. Condifficilmente si potranno rivedere gli approcci sbagliati alle partite sulla carta più agevoli, ma cambierà anche la prospettiva sul calciomercato. Molto dipenderà dal futuro dei tre big della rosa: Maignan, Theo Hernandez e Leao possono essere ceduti, per il terzino francese l’addio appare quasi una certezza.