Thesocialpost.it - Allarme Isee, bisogna rifarlo: ecco chi deve richiederne uno nuovo e perché. Slittano bonus e assegni

Leggi su Thesocialpost.it

La riforma del calcolo, che doveva entrare in vigore il 5 marzo, subisce un rinvio, di almeno un mese. Il motivo? La necessità di aggiornare le procedure per garantire alle famiglie italiane il ricalcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, dopo che il governo ha deciso di escludere Bot, Btp, Cct, buoni e libretti postali dai conteggi. La modifica dell’, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, è stata formalizzata solo a gennaio 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio. Tuttavia, i tecnici di Ministero del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate e Coordinamento dei Caf hanno concordato che servono ulteriori aggiornamenti ai sistemi informatici e alla modulistica per rendere operativa la riforma. Cosa cambia quindi per i cittadini?Leggi anche: Whatsapp, quando il Fisco può vedere le vostre chat e foto.