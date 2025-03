Alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli il trolley elettrico che ti porta in giro

Leggi su Ildenaro.it

Il modo di spostarsi sta cambiando rapidamente e la micromobilità elettrica è sempre più protagonista.In Italia monopattini elettrici, e-bike e e-scooter stanno ridefinendo il concetto di spostamento intelligente, in particolare nelle grandi città. Soprattutto grazie ai servizi di sharing: l’8° Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility 2024, pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility e promosso da MIT e MASE, segnala infatti come il mercato della sharing mobility abbia registrato nel 2023 un fatturato di 178 milioni, in lieve crescita grazie a una domanda stabile nonostante la razionalizzazione dell’offerta.Ma ad affiancare mezzi elettrici già ampiamente conosciuti e utilizzati dagli italiani arriva ora un nuovo prodotto, non adatto al trasporto su strada ma che permette invece di spostarsi agevolmente in vasti spazi chiusi come aeroporti, stazioni ferroviarie e fiere.