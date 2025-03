Quotidiano.net - Alice Fornasier, le lacrime dell’arbitra dopo gli insulti di una mamma ultrà a Treviso: “Vai a fare la prostituta”

Roma, 10 marzo 2025 – Glisessisti (pesantissimi) urlati dalladi un giocatore in campo a una 18enne arbitra di basket, ledella vittima e la conseguente sospensione della partita tra il Motta e il Feltre. L’epilogo della vicenda è l’identificazione dell’che dalla tribuna del palazzetto di Motta di Livenza, nel Trevigiano – come scrive il Gazzettino – ha rivolto frasi pesantissime alla giovane direttrice di gara: “Cosa ci fai qui l'8 marzo? Vai ala, vai a casa”. Parole che, pronunciate da una donna nella Giornata internazionale delle donne, assumono un peso ancor più rilevante. Ma veniamo ai fatti. La madre di uno dei giocatori della squadra locale ha sfogato la sua rabbia contro una giovanissima arbitra, che è scoppiata in, ha mandato le squadre negli spogliatoi e sospeso la gara.