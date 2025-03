Lanazione.it - Alfa Victor ’a lezione’ sull’uso del defibrillatore

Gli operatori dell’sempre più certificati. Dopo il corsodella motosega stavolta il personale dell’associazione, che fa parte della protezione civile del Comune di Carrara, hanno fatto un corso per imparare a usare il. La protezione civile opera in un ventaglio ampio di campi e l’aggiornamento costante diventa un valore aggiunto sia per la cittadinanza, che in caso di emergenza avrà a disposizione personale formato, sia per la stessa sicurezza degli operatori spesso impiegati in missioni impegnative. Ad insegnare come usare unai volontari dell’e al responsabile della sezione, Vincenzo Cavarra, è stata la dottoressa Sabrina Pieroni, responsabile Ico del 118, l’Incarico di complessità organizzativa dell’Usl Toscana nord ovest e operatrice sulle ambulanze.