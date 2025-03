Thesocialpost.it - Alex Marangon: l’autopsia completa rinforza la tesi del pestaggio

Leggi su Thesocialpost.it

La perizia medico-legale sul corpo dinon chiarisce il giallo della sua morte. Il giovane, deceduto dopo un rito sciamanico nell’abbazia di Vidor, sarebbe morto per una caduta dalla terrazza della chiesa. Ma la vegetazione nel dirupo sottostante non mostra segni del suo passaggio.Leggi anche:, svolta nelle indagini: dal“tracce di un” sul volto e sul torace della vittima, eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto, indica come causa della morte una insufficienza cardiorespiratoria acuta terminale dovuta a un trauma cranico fratturativo. Nella relazione tecnica si tenta di ricostruire gli eventi della notte tra il 28 e il 29 giugno, quando il barista 25enne partecipa al rito.La caduta dall’alto e le ferite sulle maniSecondo la perizia,sarebbe caduto da un’altezza di 15 metri, probabilmente “con le mani in avanti”.