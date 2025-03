Donnapop.it - Alessia Merz, nessuna malattia ma un grande dolore nel suo passato: ecco cosa le è successo

Leggi su Donnapop.it

, famosa per la sua partecipazione a Non è la Rai, ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Tuttavia, dietro ile la fama, si cela una storia fatta di momenti difficili e dolorosi. Nonostante il suo sorriso solare,ha dovuto affrontare esperienze traumatiche che hanno segnato profondamente la sua vita, come molestie e stalking.In un’intervista a Verissimo, ha raccontato alcuni episodi che le hanno causatosofferenza, ma che, fortunatamente, non l’hanno mai fatta cedere.non haNonostante le voci che a volte circolano,ha voluto chiarire che non ha mai sofferto di malattie gravi. Invece, il suo veroè stato causato da esperienze traumatiche legate alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.