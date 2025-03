Iodonna.it - Alessandro Michele ha portato in passerella i concetti di intimità e identità. Demna, invece, ha rivoluzionato il tradizionale guardaroba da ufficio (e non solo)

La moda non è uno sprint, ma una maratona – potrebbe sostenere qualcuno. Dando un’occhiata all’infinito calendario della Paris Fashion Week, attualmente in corso, certamente servono grandi energie e attenzioni per apprezzare fino in fondo tutti i défilé in programma. La domenica appena trascorsa, in ogni caso, è stata impreziosita dalla presenza di due pesi massimi dell’industria: la sfilata Valentino 2025 e lo show di Balenciaga. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X Sotto la guida di direttori creativi ben consapevoli della propria visione e del proprio gusto – rispettivamente– le due maison sono diventate sinonimo di eventi spettacolari e imperdibili.