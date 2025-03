Dayitalianews.com - Alessandria, bimbo di due anni precipita dal terzo piano. E’ gravissimo

Leggi su Dayitalianews.com

Un bambino di due, di origine marocchina, è caduto daldi un edificio nel pomeriggio di lunedì 10 marzo, nel quartiere Cristo ad. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso pediatrico della città.Sul luogo dell’incidente sono arrivati sia l’automedica che i carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le testimonianze, il bambino si trovava in casa con alcuni familiari, tra cui la madre, che in quel momento era impegnata ad allattare il fratellino. La prima a intervenire per aiutarlo sarebbe stata la nonna, che lo ha spostato dal punto della caduta in un’area più accessibile per facilitare l’arrivo dei soccorsi.L'articolodi duedal