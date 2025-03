Thesocialpost.it - Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano: la mamma stava allattando il fratellino

Nel quartiere Cristo di, un bambino di dueè caduto daldi un edificio residenziale. Subito dopo l’incidente, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso pediatrico della città. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica e i carabinieri, impegnati nell’accertamento della dinamica dei fatti.L’episodio si è verificato in via Gandolfi, all’interno di un complesso di edilizia popolare. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo, di origine marocchina, sarebbe sfuggito al controllo della madre, la quale, intenta ad accudire il figlio neonato, non si sarebbe accorta che si era avvicinato alla finestra. Per chiarire l’esatta sequenza degli eventi, i militari stanno delimitando l’area per svolgere ulteriori accertamenti.A notare quanto accaduto sarebbe stata la nonna del bambino, che risiede in un edificio vicino.