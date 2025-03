Thesocialpost.it - Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano: la mamma stava allattando il fratellino

Leggi su Thesocialpost.it

Un bambino di dueè caduto daldi un condominio in via Gandolfi, nel quartiere Cristo di, mentre la madreilpiù piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe sporto dalla finestra nel tentativo di prendere un giocattolo che gli era sfuggito oltre il davanzale. L’incidente è avvenuto nell’abitazione di una famiglia marocchina, dove si trovava anche la nonna del bambino.L’allarme e il soccorsoIl bambino, attualmente in prognosi riservata, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico di, dove è ricoverato in terapia intensiva. La nonna, accortasi della caduta, ha immediatamente soccorso il nipote e chiesto aiuto a un passante. Il piccolo è arrivato all’Ospedale Infantile diin codice rosso, e sarà sottoposto a una TAC per valutare l’entità delle sue ferite.