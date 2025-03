Iodonna.it - Alcuni tessuti ma anche alcune sostanze in essi contenute, possono scatenare reazioni sulla pelle. Cosa è utile sapere per evitare irritazioni e fastidiose dermatiti? Tutte le risposte dello specialista

Leggi su Iodonna.it

e incasi vere e proprieallergiche: parliamo degli effetti, spesso sottovalutati, cheaverenostragli abiti che indossiamo. Responsabili,tipi di tessuto ma più spesso gli additivi chimici utilizzati nella lavorazione del tessuto stesso. Dermatite atopica e alopecia areata: un farmaco per due patologie X Come precisa l’Istituto Superiore di Sanità, lechimiche usate nel comparto tle si suddividono in ausiliarie, che coprono una vasta gamma di funzioni, dalla pulizia delle fibre naturali agli agenti che rendono i prodotti tli più resistenti all’acqua, alle macchie, alle pieghe, ai batteri e alla muffa;per il finissaggio e infine coloranti.